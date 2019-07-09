محمد بن مسعود - الدمام - أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09 احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات. 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 12:47 AM Advertisements احتفلت أسرة العسيري بعقد قران الشاب محمد خالد العسيري على كريمة سعيد العسيري، وذلك بإحدى القاعات بخميس مشيط، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات. ، أسرة "العسيري" تحتفل بعقد قران الشاب محمد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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