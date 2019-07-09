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دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.
ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:
0555380511https://www.youtube.com/watch?v=ygDb74EjeuU
الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"محمد طيران الخليج 365 2019-07-09
دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.
ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:
0555380511
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:23 AM
غادر مسكنه بـ"شقصان" ولم يعد.. ويرتدي قميصاً كحلي اللون
دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.
ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:
0555380511
، الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين" ،
المصدر : الخليج 365
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