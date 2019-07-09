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تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.
ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.
"الزهراني" يجسد شخصية طلال مداح ويتجول بـ"تاريخية جدة"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-09
تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.
ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:23 AM
وسط ذهول زوار ومرتادي المنطقة الذين بادروا بالتقاط الصور له
تفاجأ زوار جدة التاريخية بظهور شخصية شبيهة للفنان الراحل طلال مداح بعد أكثر من 19 عامًا على وفاته حيث ارتدى الشبيه الملابس والنظارات ذاتها التي كان يلبسها الفنان حاملاً بإحدى يديه آلة العود وسط ذهول من الزوار الذين بادروا بالتقاط الصور له.
ويأتي ذلك حينما جسد الفنان محمد الزهراني شخصية طلال مداح متجولاً في شوارع تاريخية جدة لعمل تلفزيوني قصير للقناة الأولى، هذا ويعد الفنان طلال مداح أحد أهم الأسماء الفنية في تاريخ المملكة ودول الخليج ومن تنسب لهم فترة التطوير للأغنية السعودية لتكون ذات سمة عربية ويعد أيضًا الأول في نشر الأغنية السعودية والخليجية خارج حدودها.
، "الزهراني" يجسد شخصية طلال مداح ويتجول بـ"تاريخية جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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