، قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة ،

- 1/2
- 2/2
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-09
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:15 AM
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:48 AM
المالكي يؤكد تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية بكل صرامة
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.