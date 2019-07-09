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تعرَّضت امرأة يمنية وطفلاها لإصابات بالغة من جراء سقوط مقذوف حوثية على منزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف اليمنية.
وفي التفاصيل، استقبل مستشفى الجوف العام حالة الأم وطفلَيها المصابين بجروح خطيرة من جراء شظايا المقذوف الحوثي الذي تعرضوا له أثناء وجودهم بمنزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف.
وتواصل ميليشيا الحوثي عبثها باستهداف الآمنين من الأطفال والنساء باليمن، وذلك بإطلاق المقذوفات العسكرية، خارقين كل القوانين والأعراف.
إصابة أُم وطفلَيها من جراء سقوط مقذوف حوثي على منزلهم بالجوف اليمنيةفهد كاملي الخليج 365 2019-07-08
تعرَّضت امرأة يمنية وطفلاها لإصابات بالغة من جراء سقوط مقذوف حوثية على منزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف اليمنية.
وفي التفاصيل، استقبل مستشفى الجوف العام حالة الأم وطفلَيها المصابين بجروح خطيرة من جراء شظايا المقذوف الحوثي الذي تعرضوا له أثناء وجودهم بمنزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف.
وتواصل ميليشيا الحوثي عبثها باستهداف الآمنين من الأطفال والنساء باليمن، وذلك بإطلاق المقذوفات العسكرية، خارقين كل القوانين والأعراف.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:34 PM
الميليشيا تواصل خرق القوانين والأعراف باستهداف المدنيين الآمنين
تعرَّضت امرأة يمنية وطفلاها لإصابات بالغة من جراء سقوط مقذوف حوثية على منزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف اليمنية.
وفي التفاصيل، استقبل مستشفى الجوف العام حالة الأم وطفلَيها المصابين بجروح خطيرة من جراء شظايا المقذوف الحوثي الذي تعرضوا له أثناء وجودهم بمنزلهم بمركز الغيل بمحافظة الجوف.
وتواصل ميليشيا الحوثي عبثها باستهداف الآمنين من الأطفال والنساء باليمن، وذلك بإطلاق المقذوفات العسكرية، خارقين كل القوانين والأعراف.
، إصابة أُم وطفلَيها من جراء سقوط مقذوف حوثي على منزلهم بالجوف اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
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