، التحقيقات الأولية تكشف تورُّط الحوثي في مهاجمة رجال الأمن بمأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت أن الجريمة كانت بترتيب وإعداد مسبق بالأفراد والسلاح

قالت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب إن التحقيقات الأولية مع العناصر التخريبية المطلوبة قضائيًّا، الذين تم ضبطهم خلال الحملة الأمنية الأخيرة، كشفت عن ارتباط وثيق، يجمعهم مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي التفاصيل، ذكر بيان لأمنية مأرب، نشرته وكالة سبأ، أن التحقيقات أظهرت أن الجريمة المرتكبة بحق أفراد الأمن يوم الاثنين الماضي 1 يوليو2019م لم تكن حادثة عرضية، وإنما كانت بترتيب وإعداد مسبق بالأفراد والسلاح.

وأوضحت اللجنة أن ارتباط الجناة بالميليشيات الانقلابية جاء من خلال ضبط عناصر مسلحة مشاركة من بعض المديريات والمحافظات الأخرى، قامت بمهاجمة رجال الأمن في النقاط والمواقع الأمنية في منطقة مأرب القديم، ومنطقة الخسيف، والنقطة الأمنية بحي الشركة، ونقاط أمنية أخرى.

ولفت البيان إلى أن الغرض كان زعزعة الأمن، وإقلاق السكينة العامة لصالح الميليشيات الانقلابية التي ساندتهم بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على المدينة مستهدفة الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، وكذا إطلاق صاروخ باليستي على منزل محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة الذي يقع في منطقة آهلة بالسكان.

وأشادت اللجنة الأمنية بكفاءة ضباط وأفراد الحملة الأمنية التي اتسم عملها بضبط النفس، والتعامل وفق القانون، وحرصها على اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لتفادي الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية.. مثمنة الموقف السياسي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الحريص على أمن واستقرار المحافظة، والإسهام الإيجابي المساند للسلطة المحلية.

وأهابت اللجنة بالمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإسهام بفاعلية للحفاظ على الحالة التي تنعم بها المحافظة؛ كونها باتت ملاذًا آمنًا لملايين اليمنيين. معربة عن تقديرها الكبير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وعبَّرت اللجنة عن شكرها وتقديرها لقيادة التحالف العربي على مواقفها الأخوية، وحرصها على أمن واستقرار اليمن، مترحمة على أرواح الشهداء من أفراد الحملة المشتركة، ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.