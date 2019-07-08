استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض طائرة مسيرة حوثية

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - أبها

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أكدت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض ما يعتقد أنها طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقبل أيام تعرض مطار أبها الدولي لهجوم إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي، وتم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث، فيما أسفر الهجوم الإرهابي عن إصابة 9 أشخاص مدنيين، 8 سعوديين وشخص من الجنسية الهندية.