شكرا لقرائتكم هل يمكن للأرامل الاستفادة من دعم الإسكان ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-08 هل يمكن للأرامل الاستفادة من دعم الإسكان ؟ متابعات الخليج 365 - الرياض تساءل مواطن بشأن هل يشمل دعم وزارة الإسكان النساء الأرامل؛ بحيث يمكنهن الاستفادة من منتجات الوزارة المختلفة؟ Advertisements وردت الإسكان على الاستفسار بالتأكيد أنه يمكن للمتقدم معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي هنا وتابعت الإسكان أنه في حال ظهرت حالة الاستحقاق “مستحق” يمكنها الاستفادة من منتجات الوزارة. ولفتت الإسكان في سياق آخر، إلى أن مفهوم الدخل الشهري المحسوب في الدعم السكني يشمل: الراتب الأساسي + بدل السكن فقط، ويخصم منه التأمينات الاجتماعية.









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