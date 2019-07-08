قبل صرف الدفعة 20 من حساب المواطن كم الحد الأقصى لدخل الأسرة؟

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قبل صرف الدفعة 20 من حساب متابعات الخليج 365 كم الحد الأقصى لدخل الأسرة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن الحد الأقصى المسموح به لمجموع دخل الأسرة في البرنامج، وذلك قبل يومين من صرف دعم الدفعة 20 من البرنامج.
ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
في وقت سابق، دعا حساب متابعات الخليج 365 المواطنين والمواطنين للتسجيل عبر البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر أغسطس عبر الرابط التالي: هنا
ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة
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