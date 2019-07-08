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ولي العهد يعزي أمير الشرقية في وفاة والدته

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عزى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران شقيق الفقيدة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الفقيدة المغفور لها بإذن الله الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-، بقصر المغفور له بإذن الله الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- بمحافظة جدة، مساء اليوم (الاثنين).

من جهته، شكر أمير المنطقة الشرقية، ولي العهد، باسمه وباسم أبناء وبنات الفقيدة، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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