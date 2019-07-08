شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء الفلسطيني» يشكر خادم الحرمين لاستضافته 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رام الله) أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بالتوجيه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.



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