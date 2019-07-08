شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين عبوة «زمزم» لسقيا الحجاج في مساكنهم ومراكز التوجيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

يبدأ وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، جولته اليومية على مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحدة، ومكتب الوكلاء الموحدة بجدة، والنقابة العامة اللسيارات، للوقوف على ما تم إعداده من خطط لخدمة ضيوف الرحمن، برفقة نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط وبعض المسؤولين.

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ويشرع مكتب الزمازمة غداً (الثلاثاء) في استقبال الحجاج القادمين على أولى رحلات الحج من بنغلاديش، حيث يتم استقبالهم بمياه زمزم على مدخل مكة المكرمة جدة السريع، ومركز التوجيه، وتوزيع عبوات مياه زمزم وسقيا ضيوف الرحمن داخل الحافلات التي تقلهم إلى «أم القرى».

وأعدّ مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة خطة تشغيلية لموسم حج هذا العام، تركز على إيصال ماء زمزم بعبوات مختلفة الأحجام إلى حجاج بيت الله الحرام عند وصولهم إلى مراكز التوجيه وفي مساكنهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الزمزمي أمير عبيد، أن الخطة التي يتابعها باهتمام بالغ ومستمر رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالهادي زمزمي، موزعة على 3 برامج عمل، البرنامج الأول يبدأ في مركزي التوجيه بطريقي مكة المكرمة - جدة السريع، ومكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، حيث جُنِّد لتنفيذ المهمة 134 عاملاً، وتم تجهيز 4 غرف للتبريد ومظلات لحماية كراتين المياه، علاوة على رافعتين شوكية لتوزيع ما مقداره 3.336.000 عبوة ماء زمزم سعة 200 ملليلتر، فيما يبدأ عمل البرنامج الثاني في مكة المكرمة بتوزيع عبوات زمزم سعة 20 لتراً على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة، من خلال تجنيد 770 عاملاً و7 مجموعات خدمية ميدانية و99 سيارة، لافتاً إلى أنه من المُقدَّر توزيع 1.665.000 عبوة طيلة موسم الحج في هذه المرحلة، بينما تنطلق أعمال البرنامج الثالث في نهاية الموسم بمركزي التفويج بطريقي مكة جدة السريع ومكة المدينة السريع، وذلك بتوزيع ما مقداره 2.400.000 عبوة ماء زمزم بسعة 200 ملليلتر، من خلال تجنيد 134 عاملاً وتوفير 4 غرف تبريد ومظلات لحماية كراتين الماء ورافعتين شوكيتين.