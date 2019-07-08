شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية» تباشر حالة طفلة معنفة وتستدعي الأم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يظهر إحدى الأمهات وهي تعنف طفلتها تعنيفاً جسدياً ولفظياً ونفسياً، إضافة إلى تلقي الوزارة بلاغاً عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري؛ فقد تواصلت الوزارة مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة عن طريق فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة.

وأفادت الوزارة بأن الفريق قام بالتثبت من كافة المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.

وأكدت الوزارة حرصها التام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة، كما تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الوسائل والقنوات الرسمية كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب مركز بلاغات العنف الأسري في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ([email protected])، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.