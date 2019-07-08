شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تركيا للمواطنين: احرصوا على حمل أصل جواز السفر تجنباً للإيقاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا على المواطنين والمواطنات القادمين إليها لغرض السياحة، ضرورة حمل أصل جواز السفر، وذلك تفادياً للإيقاف من قبل الجهات الأمنية في تركيا.

ونوهت السفارة إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، حيث تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر، وذلك لغرض إثبات الشخصية وعدم القبول بصورة من الجواز.