شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يُجري 85 جراحة وقسطرة لأطفال مغاربة من عائلات فقيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يوسف حمادي (الرباط)

يواصل فريق طبي سعودي متطوع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إجراء عمليات جراحية وقسطرة للقلب لأطفال مغاربة من عائلات فقيرة في المغرب الشقيق.

وحسب مصدر إعلامي لـ«الخليج 365»، فإن العملية التطوعية تستهدف إجراء ما بين 65 و85 عملية جراحية وقسطرة للقلب في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام.

ويتكون الفريق الطبي من 26 شخصاً ما بين أطباء وممرضين من المملكة، في مبادرة في الأولى من نوعها لفريق طبي احترافي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفقاً للمصدر، فإن العمليات التطوعية تُجرى حالياً في مركز طب القلب والشرايين بالمركب الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.