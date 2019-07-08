شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مفقود شلالات نياجرا يكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل «الصورة الأخيرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

اختفى مبتعث سعودي خلال نزهة مع أسرته (زوجته وأبنائه) بجوار شلالات نيوجرسي في أمريكا الأحد الماضي.

ووفق عيسى عطية عداوي، فإن شقيقه قاسم، الذي يدرس الدكتوراه في الإدارة، تواصل معه فجر يوم الاختفاء (الساعة 3:56) وأبلغه أنه في نزهة مع أولاده.

وقال عيسى لـ«الخليج 365»: «بعد دقائق من المحادثة تلقيت اتصالا من شقيق زوجته يفيدني باختفاء قاسم، وأنه تم إبلاغ الشرطة».

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وأوضح أن التفاصيل التي روتها لهم زوجته أفادت بأنه اصطحبها مع أطفالهما عبدالله، وأرجوان، ومحمد؛ بغرض التنزه معهم بعد عودتهم من السعودية، إذ يقيمون معه، وبعدما أنهوا النزهة، وركب معهم السيارة لمغادرة موقع الشلالات، فضل التقاط صورة وصفها بـ«الأخيرة»، فغادرهم ولم يعد.

وفيما سارعت الزوجة وأطفالها لتقصي سبب تأخره؛ أفادها شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط جسم غريب في الشلالات، وزودها بعضهم بصور تم التقاطها للحظات السقوط، ليتم إبلاغ الشرطة التي باشرت الحادثة.

وأضاف أن أحد المبتعثين أوصل عائلة أخيه إلى منزلهم، وسافر إليهم لاحقا أشقاء الزوجة، لتخفيف الأثر عليهم.