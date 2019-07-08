شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: إنقاذ 9 أشخاص من عائلة واحدة تضرر قاربهم في عرض البحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد لمركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اتصال من مالك أحد القوارب صباح أمس (الأحد) يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من تسعة أشخاص.

وبين أنه وفور تلقّي البلاغ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع بعد تحديد موقع القارب، حيث تمت مباشرة الحادثة والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل و6 نساء، إضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تمت مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قِبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح بصحة جيدة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود.

وأكد العقيد المورعي، أن حرس الحدود يقوم بمهماته ويسخر إمكاناته في مجال البحث والإنقاذ خصوصا ذات الطابع الإنساني الممثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة.

وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومُلّاك القوارب ضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (994) لطلب المساعدة في أي وقت، متمنياً السلامة للجميع.