فيصل بن نواف لـ«صحة الجوف»: قدِّموا أفضل الخدمات للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف لـ«صحة الجوف»: قدِّموا أفضل الخدمات للمواطنين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تقديم أفضل الخدمات الطبية، في ظل ما تُوفِّره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من دعم ورعاية للقطاع الصحي.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.
واستعرض الأمير فيصل بن نواف سير العمل في القطاعات الصحية بالمنطقة ومحافظاتها، والخدمات المُقدَّمة للمواطنين والمُقيمين في المستشفيات ومراكز طب الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن نواف لـ«صحة الجوف»: قدِّموا أفضل الخدمات للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.