شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف لـ«صحة الجوف»: قدِّموا أفضل الخدمات للمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تقديم أفضل الخدمات الطبية، في ظل ما تُوفِّره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من دعم ورعاية للقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واستعرض الأمير فيصل بن نواف سير العمل في القطاعات الصحية بالمنطقة ومحافظاتها، والخدمات المُقدَّمة للمواطنين والمُقيمين في المستشفيات ومراكز طب الأسرة.