محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات. وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق. يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي. شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08 وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات. وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق. يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي. Advertisements 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 10:59 PM وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات. وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق. يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي. ، شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.