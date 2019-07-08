، مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأداء فريضة الحج هذا العام

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

