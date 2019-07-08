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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحُكم الإداري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٥ هـ كلاً من: المقدم سعود بن أحمد الزهراني، المقدم بندر بن محمد العريدي والمقدم خالد بن حمد الدوسري، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة مقدم.
وهنأ "المطيري" الضباط المترقين على الثقة الملكية الكريمة التي تعد حافزًا لهم لمزيد من البذل والعطاء في خدمة دينهم ووطنهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
مدير شرطة الرياض يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08
قلّد مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحُكم الإداري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٥ هـ كلاً من: المقدم سعود بن أحمد الزهراني، المقدم بندر بن محمد العريدي والمقدم خالد بن حمد الدوسري، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة مقدم.
وهنأ "المطيري" الضباط المترقين على الثقة الملكية الكريمة التي تعد حافزًا لهم لمزيد من البذل والعطاء في خدمة دينهم ووطنهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:08 PM
قلّد مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحُكم الإداري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٥ هـ كلاً من: المقدم سعود بن أحمد الزهراني، المقدم بندر بن محمد العريدي والمقدم خالد بن حمد الدوسري، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة مقدم.
وهنأ "المطيري" الضباط المترقين على الثقة الملكية الكريمة التي تعد حافزًا لهم لمزيد من البذل والعطاء في خدمة دينهم ووطنهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
، مدير شرطة الرياض يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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