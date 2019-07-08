محمد بن مسعود - الدمام - تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير

قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير. شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-08

قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير. 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 Advertisements 10:03 PM اخر تعديل 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 10:26 PM تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير

قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير. ، شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما ،

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