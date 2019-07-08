خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين سبعة عشر قاضيًا على درجة “ملازم قضائي” بديوان المظالم، وفقاً لما أوضحه رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف.

وصرّح رئيس المجلس بأن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من تعيينات يأتي امتداداً لدعم قيادة المملكة لمرفق قضاء ديوان المظالم، وحرصاً منها على تطويره وتعزيزه بالكوادر المؤهلة.

كما دعا رئيس المجلس للقضاة المعينين بالتوفيق لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية التي تصدرها الدولة.