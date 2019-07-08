أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م.

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كانت هذه تفاصيل خبر “قياس” يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية “الفترة الثانية –... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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