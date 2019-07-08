خالد الفيصل: تخصيص أرض في مكة المكرمة لإنشاء مطار خاص بالحج والعمرة -صور

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مطار في مكة المكرمة. وأوضح أمير المنطقة أن المطار الجديد سيكون خاصاً بالحج والعمرة، وسيكون ضمن مشروع الفيصلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني. كما شهد الأمير خالد الفيصل التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروعات ضمن مشروع الفيصلية الذي سيضم مباني للإدارات الحكومية، ويعتمد التقنية الحديثة، تمهيداً لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية

ووقع أمير مكة ووزير المالية اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، والتي تهدف إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في المشروع. كما شهد الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاقية مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بين هيئة تطوير منطقة مكة والشركة السعودية للكهرباء، والذي يستهدف حوالي 340 ألف منزل، ويواكب الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن. يُذكر أنَّ مشروع الفيصلية يُعد امتدادًا لمدينة مكة المكرمة، ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي لمنطقة مكة المكرمة.