ضبط سعودي وكويتي قاما بعملية تزوير جنسية قبل 11 عاماً مقابل 30 ألف دينار

ضبطت الشرطة الكويتية مواطناً سعودياً وآخر كويتياً، لاتهامهما في قضية تزوير عمرها 11 عاماً، حصل الأول على الجنسية الكويتية، مقابل 30 ألف دينار دفعها للثاني بعدما أضافه إلى ملف جنسيته وأصبح كويتياً بالتأسيس.

وفي التفاصيل، فإن الكويتي والسعودي قاما بعملية التزوير عام 2008، حيث زود الأول جهات الاختصاص في الكويت ببيانات مغلوطة، استخرج من خلالها جنسية كويتية وبطاقه مدنية وجواز سفر للثاني، إلا أنه سجله على أن عمره 26 عاماً رغم أنه في السجلات السعودية 39 عاماً.

بدورها، أُحيطت مباحث الجنسية بالكويت علماً بالموضوع، فصدرت التوجيهات بضبطهما، وبإحالتهما إلى قسم الشرطة أقرّا بالتزوير، واعترف السعودي باستفادته من مميزات الجنسية الكويتية من رواتب وقروض بنكية وقروض زواج وطلبات إسكان.

وذكر مصدر أمني طبقاً لصحيفة “الرأي” أن التحريات وتحليلات “DNA” أثبتت أن عمره مطابق للسجلات السعودية (أي 39 عاماً)، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.