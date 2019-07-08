ضبطت الشرطة الكويتية مواطناً سعودياً وآخر كويتياً، لاتهامهما في قضية تزوير عمرها 11 عاماً، حصل الأول على الجنسية الكويتية، مقابل 30 ألف دينار دفعها للثاني بعدما أضافه إلى ملف جنسيته وأصبح كويتياً بالتأسيس.
وفي التفاصيل، فإن الكويتي والسعودي قاما بعملية التزوير عام 2008، حيث زود الأول جهات الاختصاص في الكويت ببيانات مغلوطة، استخرج من خلالها جنسية كويتية وبطاقه مدنية وجواز سفر للثاني، إلا أنه سجله على أن عمره 26 عاماً رغم أنه في السجلات السعودية 39 عاماً.
بدورها، أُحيطت مباحث الجنسية بالكويت علماً بالموضوع، فصدرت التوجيهات بضبطهما، وبإحالتهما إلى قسم الشرطة أقرّا بالتزوير، واعترف السعودي باستفادته من مميزات الجنسية الكويتية من رواتب وقروض بنكية وقروض زواج وطلبات إسكان.
وذكر مصدر أمني طبقاً لصحيفة “الرأي” أن التحريات وتحليلات “DNA” أثبتت أن عمره مطابق للسجلات السعودية (أي 39 عاماً)، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سعودي وكويتي قاما بعملية تزوير جنسية قبل 11 عاماً مقابل 30 ألف دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.