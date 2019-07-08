“الترفيه” و”القدية” تتفقان على ابتعاث 60 طالباً للدراسة بكلية روزن لإدارة...

وقعت الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار تستهدف التعاون في ابتعاث 60 طالباً وطالبة لدراسة البكالوريوس في كلية روزن لإدارة الضيافة بجامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم تدريب الدفعة الأولى عملياً لدى شركة “6 فلاجز” إلى حين تخرج الطالب وانضمامه لمشروع القدية، وسيحصل الطلاب على منح دراسية في تخصصات إدارة الفعاليات وإدارة الترفيه، وتستمر الدراسة لمدة خمسة أعوام، تتضمن فترة لدراسة اللغة الإنجليزية. وللتسجيل والحصول على المنحة الدراسية يتم الدخول على الرابط التالي، حيثُ تنتهي فترة التسجيل في 12 من الشهر الجاري.

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