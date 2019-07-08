رياح مثيرة للغبار وطقس حار على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، وكذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، غدًا الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الطقس سيبقى حارًا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على المنطقة الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-46 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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ووفق ما ذكرت هيئة الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استنادًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، فقد سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة وصلت لـ48 درجة، تليها الدواسر بـ47، وبعدها كل من القيصومة والرياض والدمام بـ45 درجة، وسجلت القصيم درجة حرارة 44.

وفي وقت سابق، توقَّع المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أن يكون- اليوم الاثنين- آخر أيام الموجة الحارة، التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وقال الربيعان- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه بداية من غدٍ الثلاثاء يتحسّن الجو وتنخفض درجات الحرارة، ونعيش عدة أيام بحرارة مقبولة خالية من الغيوم والكتمات.

من جانبه، توقَّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الاثنين، اعتدالًا في درجات الحرارة في فترة الصباح على بعض مناطق المملكة، مشيرًا- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إلى اعتدال حراري صباحًا حتى فترة الظهيرة على منطقة تبوك وشرقها وسواحلها، وعلى الجزء الشمالي للقطاع الغربي.

وأضاف، من المتوقع أن يكون الجو حارًا على بقية المناطق، ومعتدلًا على المصايف، وغائمًا إلى غائم جزئي؛ حتى جازان، وصحوًا لغائم على الغرب والوسط، ورطبًا على الساحل الغربي، ما يجعل الإحساس أعلى من الواقع.