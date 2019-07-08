بالصور.. مشروع تعليمي جديد لتأهيل كوادر لتدريب 15 ألف معلم ومعلمة بالمملكة

افتتح المشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، اليوم الاثنين، مشروع تطوير التربية الخاصة بهدف تأهيل 945 مدرباً مركزياً لتدريب أكثر من ١٥ ألف معلم ومعلمة في جميع أنحاء المملكة .

ووصلت البرامج المنفذة بالمرحلة الأولى في الرياض إلى 12 برنامجاً تدريبياً في مجال التربية الخاصة، فضلاً عن ثلاثة برامج في مجال الطفولة المبكرة، في جميع مدن ومحافظات المملكة ، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.

وقال الدكتور المقبل، إن البرنامج يعد واحدًا من البرامج المهمة التي يعمل عليها المركز مع الإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالشراكة مع شركة تطوير القابضة، موضحاً أن البرنامج يتضمن العديد من الجوانب المهمة في التربية الخاصة.

وأوضح المشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، أن البرنامج يركز على إعداد المعلمين وتأهيلهم بحزمة من البرامج التدريبية التي ينتقلون بعدها لممارسة التدريب في المناطق والمحافظات في مختلف الفئات المستهدفة من البرنامج، إضافة إلى تدريب زملائهم في الميدان، مبديًا أمله في انعكاس التدريب على أدوار المدربين بما يحقق الأثر الإيجابي على نواتج التعلم للفئات المستهدفة.

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كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجَّه، اليوم الاثنين، بترقية أربعة آلاف و900 موظف وموظفة في عدد من المراتب الإدارية.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ الوزير وجَّه بترقية الموظفين المشار إليهم من شاغلي المراتب العاشرة فما دون، مؤكدًا ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقِّق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزِّز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم، أصدرت قرار ترقية 988 موظفًا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب وستعلن أسماؤهم تباعًا خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.