وزير العمل يقرر تمديد فترة التسجيل لذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تمديد فترة التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة الحركية، إلى يوم 22 ذي القعدة الجاري.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حرصاً منا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا الاشخاص ذوي الإعاقة الحركية للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة، فقد أصدرنا قراراً بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذي القعدة 1440هـ ».

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعت المستفيدين من ذوي الإعاقة، إلى المبادرة والتسجيل قبل إقفال التسجيل، الذي كان محددًا في السادس من ذي القعدة.

وأعلنت وزارة العمل، في 22 أبريل الماضي، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، حيث تحرص الوزارة ممثلةً في اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية، على متابعة كل أوجه الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة؛ ليصبحوا أفرادًا قادرين على خدمة ذواتهم والتكيف مع المجتمع.

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وتعود ملكية هذه المراكز لشركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، وبعضها مراكز غير حكومية وتابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية، وتنقسم إلى قسمين، أولهما مراكز تستقبل الإناث المستفيدات من عمر سنتين فما فوق، والذكور من عمر سنتين إلى 12 سنة، وأخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 سنة فما فوق.

وفي الرياض يوجد 76 مركزًا تابعًا لوزارة العمل بالرياض، تقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم من كلا الجنسين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

وجاء التوجيه الكريم موافقة لتوصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي، الخاصة بتوحيد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة»، بعدما لوحظ استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المكاتبات والتقارير والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية.