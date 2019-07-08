شددت السفارة السعودية في تركيا، على المواطنين والمواطنات القادمين إلى أنقرة لغرض السياحة، بضرورة حمل أصل جوازات السفر، والحفاظ عليها من الفقدان أو السرقة أو التلف.
وكتب الحساب الرسمي للسفارة السعودية بتركيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا لغرض السياحة للإيقاف من قبل الجهات الأمنية؛ وذلك لعدم حملهم أصل جوازات السفر».
وأضافت: «تود السفارة التنويه بضرورة حمل أصل جواز السفر مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، حيث تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر؛ وذلك لغرض إثبات الشخصية وعدم القبول بصورة من الجواز».
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة بتركيا تُطالب المواطنين بحمل أصل جواز السفر عند القدوم لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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