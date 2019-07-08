81 فرقة و450 فنيا لمكافحة الآفات

اطّلع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص، أمس، على مشروعات الصحة العامة الحالية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومهامها المنفذة من الإدارة العامة للصحة العامة بالأمانة، والتي تهدف إلى استكشاف ورصد آفات الصحة العامة، وتحديد مستويات خطر انتشار الإصابات الناتجة من البعوض والآفات الضارة الأخرى ومتابعة البلاغات وتسديدها حسب أولوية وأهمية البلاغ، وتوزيع نطاقات العمل في البلديات الفرعية والمشاعر المقدسة. وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة العامة، المهندس محمد باحارث، أن أعمال المكافحة تتم وفق خطة محكمة وجداول زمنية مرتبة، إذ يجري العمل على فترات متفاوتة بمشاركة 81 فرقة و450 فني مكافحة، كما تم تخصيص 16 فرقة للاستكشاف تتكون من: أخصائي استكشاف، ومراقب ميداني، وعامل استكشاف، ورئيس فرقة، إضافة إلى حقيبة استكشافية، وتقوم هذه الفرق باستكشاف ومكافحة الآفات والحشرات، ومتابعة المواقع المثالية لانتشارها. إلى ذلك صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، خلال يومين، أكثر من 180 رأسا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة، كما تمت إزالة عدد من الحظائر المخالفة والمتعدية.



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