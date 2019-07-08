سلبيات وقصور في المسلخ الرئيسي بجدة

أكد رئيس المجلس البلدي بجدة، عبدالله دخيل الله المحمدي، حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين. جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس وأعضاء المجلس، فيما استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني، وعدد من منسوبي الأمانة، إذ قدّم وكيل الأمين شرحا عن سير العمل بالمسلخ الرئيسي، كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات، وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين في المسلخ. وقال المحمدي، إنه تم خلال الزيارة ملاحظة بعض السلبيات والقصور، وإن أمانة محافظة جدة -ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام- استعدت بتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، وبأنه ستتم متابعة معالجة هذه السلبيات من المجلس أولا بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بالمدينة.



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