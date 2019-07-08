معالجة 17 تشوها بصريا بصامطة

سخرت بلدية محافظة صامطة جهودها وإمكاناتها في معالجة 17 مظهرا من مظاهر التشوه البصري، وذلك ضمن برنامج التحول البلدي، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة في مدن المملكة. وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تم إزالة 85 ألف طن من مخلفات البناء والهدم، ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة 230 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفع 50 مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال سفلتة الشوارع داخل النطاق العمراني بطول 57 ألف متر طولي، ومعالجة أوضاع 787 بائعا جائلا مخالفا للأنظمة، مضيفا أن البلدية أصلحت الأرصفة المتهالكة بطول 20400 متر طولي، وعالجت 600 متر مربع من حفريات الشوارع، ونفذت أعمال دهان للأرصفة، وتخطيط للطرقات بطول 10.464 مترا طوليا، وإصلاح 120 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال تركيب 135 لوحة مسميات الشوارع والأحياء. أبرز أعمال المعالجة إزالة 85 ألف طن من المخلفات 230 لوحة دعائية مخالفة رفع 50 مركبة تالفة سفلتة الشوارع Advertisements معالجة أوضاع 787 بائعا جائلا إصلاح الأرصفة المتهالكة معالجة حفريات الشوارع تنفيذ أعمال الدهان تركيب 135 لوحة مسميات للشوارع والأحياء



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