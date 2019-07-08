الملك يستقبل وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة أمس، وزير الإعلام تركي عبدالله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.

وتشرّف الجميع -في بداية الاستقبال- بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

واستمع الجميع -خلال الاستقبال- إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول أهمية الإعلام، ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة، بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسوله «صلى الله عليه وسلم».

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود، لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البنّاءة، في مختلف المجالات إقليميّا ودوليّا.