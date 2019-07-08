عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات بالشرقية

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح شركة مرافق انكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الـ5 الماضية. وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي دبشي الشراري، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليا الكميات المعتادة للعملاء البالغة 820 ألف متر مكعب يوميا، إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة. ولفت الشراري إلى إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها خلال أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق، مبينا أنها أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعّم بها العملاء خلال الفترة ذاتها.



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