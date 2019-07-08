الفيصل: تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى أن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين، وقال «يكفي المشروع شرفاً أنه - أيده الله - هو من أطلق عليه اسم «الفيصلية».

تجاوب

شكر الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولوزير المالية على تجاوبهم الكبير في هذا المشروع، كما شكر هيئة عقارات الدولة على مساهمتها في المشروع، وقال «أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده في هذا الصدد».

ودعا رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ المشروع.

توقيع

وقع أمير مكة المكرمة ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، وتهدف هذه الاتفاقية والتي وقع على أثرها اتفاقية أخرى، إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية، فيما تأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

كما وقع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، الاتفاقية الثانية الهادفة إلى استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، تم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود تنويع مزيج الطاقة، وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية، والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة، فيما ستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع، الذي سيتم تنفيذه على عِدة مراحل منها 600 ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي.

تغذية

يستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن، وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر أيضاً مميزات عدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 - 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 - 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

عوائد اقتصادية

أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الاتفاقيتين تتماشيان مع رؤية المملكة 2030 في تنمية الإيرادات غير النفطية واستثمار الأراضي المملوكة للدولة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستحقق عائداً اقتصادياً بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، والمساهمة في تنمية الأراضي المملوكة للدولة، وهي باكورة فرص التعاون بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة.

تفاهم

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كان الأمير خالد الفيصل، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد الفالح وقعا على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2600 ميجاواط، حيث ستقوم الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع، للتأكد من مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير العالمية، الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، منها 600 ميجاواط يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مناقصة عامة خلال العام الحالي، بينما يقوم صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون بتطوير 2 جيجاواط من قدرة المشروع.

المشروع

ـ أرض في الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة

ـ المطار يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

ـ استغلال مشروع الفيصلية لإنتاج الطاقة الشمسية

ـ مشروع الطاقة يغذي 340 ألف منزل

ـ يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن

ـ يغذي الشبكة الرئيسة في المنطقة الغربية في أوقات الذروة

ـ يقلل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا

ـ 4000 آلاف وظيفة إنشائية يوفرها المشروع

ـ 200 فرصة تشغيلية يؤمنها المشروع

ـ 2600 ميجاواط ينتجها عند الاكتمال