خطة جديدة لتوطين 3 تخصصات طبية

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده لـ«دوت الخليج»، عدم وجود أي تحد في توظيف خريجي برامج الهيئة، معتبرا أنها تخرج كوادر مطلوبة في السوق، كاشفا عن تبني الهيئة خطة مستقبلية تستهدف توطين ثلاثة تخصصات طبية، وهي «التعقيم الطبي، وسحب الدم، ومكافحة العدوى» بنسبة تصل إلى 95 % في غضون الدورات السبع القادمة.

تجاوب القطاع الخاص

أكد عبده على هامش احتفال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الأول بتخريج الدفعة الثانية من متدربات البرامج التأهيلية للتخصصات الصحية وعددهن أكثر من 500 خريجة، أن الهيئة لا تفرض التوظيف على القطاع الخاص بل توفر لهم الكوادر المؤهلة، وهناك تجاوب كبير من قبلهم نظراً للفرص المتوفرة. وأشار إلى أن المستشفيات حالياً تحتاج إلى 4 آلاف خريج وخريجة من تخصص التعقيم الطبي، ومن خلال 7 برامج تأهيلية سيتم توفير هذا الرقم للسوق، مبيناً أنه قد لا تتم السعودة بنسبة 100 % ولكن ستكون بنسبة عالية تصل إلى 90 % من خلال سعودة الوظائف في المناطق الكبرى.

كوادر متخصصة

أضاف الأمين العام للهيئة السعودية بأن تخصصات التعقيم الطبي وسحب الدم ومكافحة العدوى سيتم سعودتها بنسبة 90 إلى 95% لأنها مرغوبة ومناسبة للمرأة السعودية، والكوادر المتخصصة فيها ليس لديهم مناوبات ليلية أو تعرض لأي أذى محتمل، وستكون السعودة لهذه التخصصات في خلال 7 دورات تأهيلية، مع العلم بأن الهيئة قد تقيم دورتين خلال العام الواحد.

تمكين الخريجات

بدوره طالب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري، بأن يمكَّن الخريجات من العمل في مجالات التخصص في المنشآت الموظفة، حيث ينتظر من المراكز والمستشفيات الطبية الرائدة التجاوب في التوظيف للاستفادة من دعم الصندوق اللامحدود.

وأكد السديري أنه إنفاذاً للأمر السامي القاضي بدراسة إعادة التأهيل لخريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم من خلال تمويل البرنامج من صندوق تنمية الموارد البشرية، وبإشراف لجنة نواب الوزراء المشكلة بالأمر السامي المشار إليه، فقد توصلت توجيهات اللجنة بالتركيز على أكثر التخصصات الصحية ملاءمة لإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم في الأحياء والكيمياء والأحياء الدقيقة، حيث خلصت إلى أهم ثلاث تخصصات، وهي: أخصائي مكافحة عدوى، وأخصائي تعقيم طبي، وأخصائي سحب دم. وأشار إلى أن هذه التخصصات قبل فيها 1127 متدربة، وتخرج منهن 1075 خلال المدة الزمنية التي تراوحت من 9 أشهر إلى 12 شهراً.

توطين بنسبة 90 إلى 95 %

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01 التعقيم الطبي

02 سحب الدم

03 مكافحة العدوى

المتدربات والخريجات

1127

متدربة

1075

خريجة خلال 12 شهرا