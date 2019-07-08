تأهيل 194 شابا للالتحاق بأفضل 10 جامعات عالمية

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب، المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الجامعي، وهي عبارة عن برنامج صيفي يُعقد خلال الفترة من 9 يونيو حتى 25 أغسطس، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، حيث التحق بالبرنامج 194 طالبا وطالبة سعوديين، من الصف الثاني الثانوي من مختلف مناطق المملكة، يشكلون الدفعة الأولى، في خطوة يسعى خلالها مركز المبادرات إلى زيادة عدد السعوديين في أفضل 10 جامعات في العالم.

متطلبات التقديم

يعد البرنامج الصيفي للإعداد للمرحلة الجامعية، المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الجامعي الذي تنفذّه مبادرة الزمالة والتدريب، إذ سبق للطلاب أنفسهم الدراسة خلال المرحلة الأولى من البرنامج في أفضل 10 جامعات في العالم لـ7 أسابيع خلال الصيف الماضي، بهدف تهيئتهم وتعريفهم بالحياة الجامعية، وتكوين قاعدة معرفية قوية من جامعات عريقة، لتأتي المرحلة الثانية المتمثلة في البرنامج الصيفي بهدف الرفع من مستوى قبولهم في أفضل الجامعات. أما المرحلة الثالثة فتتلخص في مساعدتهم في تقديم طلبات القبول للجامعات، بحيث يحظى كل طالب بمرشد خاص لتسهيل متطلبات التقديم، واختيار الرغبات في مختلف التخصصات، وذلك بالتزامن مع تخرجهم من المرحلة الثانوية.

تحديات وتجارب

خلال البرنامج الصيفي للإعداد للمرحلة الجامعية، والذي تستضيفه جامعة «كاوست» هذه الأيام، يعمل 15 مرشدا ومرشدة للإشراف على الطلاب والطالبات، وإعدادهم لاختبارات سات (SAT) وتوفل (TOEFL)، فيما يقدم البرنامج مجموعة من التحديات والتجارب لتوسيع آفاقهم وتهيئتهم نفسيًا وأكاديميًا للبيئة الجامعية الحقيقية.

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3 مراحل لبرنامج الإعداد الصيفي

التهيئة والتعريف بالحياة الجامعية

الرفع من مستوى القبول في أفضل الجامعات

المساعدة في تقديم طلبات القبول للجامعات