95 فتاة في معسكر تبيان للبرمجة والأمن السيبراني

تقدمت 95 فتاة لمعسكر تبيان للبرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهو أول معسكر في منطقة القصيم للفتيات، يهدف إلى تدريب المبرمجين والمبدعين الذين يحسنون فنون العالم الرقمي، ويجيدون اختيار الفكرة واحتراف التصميم وصحة المعلومة وفن الاختصار، حتى يكونوا مجددين ومبتكرين لعالم التقنية.

ويعقد المجلس - للمرة الأولى على مستوى المنطقة - على هامش معسكر تبيان جلسات إثرائية أسبوعية يناقش فيها عددا من المحاور التي تهم المصممين مع مختصين تقنيين من كافة جامعات المملكة لمدة 40 يوما، ويدعم الفتيات للعمل وفق رؤية 2030.

وكشفت حرم أمير منطقة القصيم رئيس مجلس فتيات القصيم الأميرة عبير بنت سليمان المنديل، أن معسكر تبيان يهدف إلى تمكين فتياتنا من اللحاق بكل ما يواكب العصر من تطور تكنولوجي. وأوضحت أن المعسكر يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الثورة الإلكترونية، بحيث يتم تدريب الفتيات بكل احترافية لتكتسب المبرمجة فنون العالم الرقمي بصياغة تعيد جودة الإنتاج المعلوماتي إلى الفضاء الإلكتروني.

برامج الويب

أكدت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، أن مخرجات المعسكر تتمثل في تدريب الفتيات المبرمجات على صناعة برامج ويب وتطبيقات إلكترونية ومواقع إلكترونية متكاملة، كما تشمل أيضاً مخرجات سوق العمل إكساب الفتيات الخبرة في التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وفي مجال الأمن السيبراني.

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مسارات الدارسة

أوضحت المهنا أن الفئة المستهدفة للمعسكر هم فتيات منطقة القصيم، واللاتي يتم قبولهن عبر 3 مسارات محددة، تبدأ بالمبتدئة لعمر 18 سنة فما فوق، ولا يشترط حصولهن على شهادة في الحاسب الآلى، وخصص المسار الثاني «المتقدم» لمن هم بعمر الـ20 سنة فما فوق، ويجب أن تحمل المتقدمة شهادة دبلوم حاسب أو أن تكون طالبة في كلية الحاسب بالمستوى الخامس، أما المسار الثالث «البراعم» فخصص لعمر 7 سنوات إلى 12 سنة، وتدرس فيه الملتحقة صناعة الكود، والتوعية حول الأمن المعلوماتي.

وحدد المجلس عدة شروط لقبول الفتيات في المعسكر وهي إجادة اللغة الإنجليزية، وحضور أيام التدريب في المعسكر كاملة شريطة الانضباط والالتزام. وسيتكفل المجلس بدفع كامل الرسوم عن المشتركات والتي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال لكل مشتركة، وأشارت المهنا إلى أن التدريب بالمعسكر ينتهي بالتوظيف.