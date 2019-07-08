317 بلاغا بغزو الجراد في الباحة

اجتاحت منطقة الباحة ومحافظاتها خلال الأسبوعين الماضيين أسراب من «الدبا» وهو صغار الجراد، انتشرت على مساحات واسعة في المزارع والميادين العامة، وأبدى عدد من المزارعين مخاوفهم من هذه الآفة كونها باتت تهدد بإتلاف المحاصيل الزراعية هذا العام، بسبب كثافة الأعداد التي غطت مساحات من المنطقة والمحافظات، مطالبين فرع وزارة الزراعة بالمبادرة في أعمال المكافحة والمحافظة على المحاصيل الزراعية من التلف.

وأوضح مدير عام فرع الزراعة بالباحة محمد الشهري لـ «دوت الخليج»، أن فرع الوزارة يقوم بأعمال المكافحة، حيث دعم مؤخراً بعدة سيارات مكافحة من الوزارة ممثلة بمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة، مشيرا إلى وجود 13 فرقة للمكافحة و4 فرق استكشاف موزعة على العقيق والمخواة وقلوة ومركز بني كبير، مؤكدا أنهم منذ بدء اجتياح أسراب الجراد تلقوا 317 بلاغ بالمواقع المصابة بدبا الجراد، وتمت معالجة وتطهير 1500 هكتار باستخدام 1500 لتر من المبيدات، ومن المتوقع تطهير كافة المواقع المصابة في غضون أسابيع.