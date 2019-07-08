إخلاء 19 مريضة إثر حريق محدود بمستشفى

وأشار العمير إلى أن المستشفى مخصص لتقديم الرعاية الصحية للمسنين والمقعدين «ذكورا، وإناثا»، وشب الحريق إثر ماس كهربائي في وحدة تكييف «سبلت» بغرفة لاستبدال الشراشف، وجرى إخلاء المنومات كإجراء احتياطي من الأدخنة المنبعثة من الحريق.
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