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إخلاء 19 مريضة إثر حريق محدود بمستشفى

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أكد المدير العام للشؤون الصحية بالأحساء عبدالحميد العمير لـ«دوت الخليج»، أمس، إخلاء 19 مريضة، إثر نشوب حريق محدود في القسم النسائي بمستشفى حسن العفالق للرعاية الأساسية بالأحساء، دون تعرضهن للإصابات أو الاختناق، وجرى نقلهن إلى 3 مستشفيات أخرى في المحافظة، كتأمين موقع تنويم للمريضات «مقعدات، وكبيرات في السن»، وجرى إعادتهن إلى مواقعهن بعد 5 ساعات من إخلائهن، وذلك بعد إعادة تهيئة الموقع بالكامل.

وأشار العمير إلى أن المستشفى مخصص لتقديم الرعاية الصحية للمسنين والمقعدين «ذكورا، وإناثا»، وشب الحريق إثر ماس كهربائي في وحدة تكييف «سبلت» بغرفة لاستبدال الشراشف، وجرى إخلاء المنومات كإجراء احتياطي من الأدخنة المنبعثة من الحريق.


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