ديوانيات لعابري السبيل في الرياض

وقّع المجلس البلدي بالرياض، أمس، 6 مذكرات تعاون، إحداها مع جمعية إكرام عابري السبيل «مكارم»، وتهدف إلى تشغيل ديوانيات على مداخل الرياض تخدم عابري السبيل القادمين من خارج العاصمة، إضافة إلى 5 ديوانيات في أماكن متفرقة داخل الرياض، بالقرب من المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز.

وتأتي المذكرات الـ6 في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومراعاة تقديم خدمات مختصة لفئات مجتمعية، خلال الجمعيات الخيرية والمتخصصة، وهي جمعية إكرام عابري السبيل «مكارم»، وجمعية البر، وجمعية حفظ النعمة، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن «وقار»، والجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد.

زيارات ميدانية

أشار رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، في حفل التوقيعن إلى أن مذكرات التفاهم تأتي لتحقيق تكامل الجهود والتعاون على الخير والنفع العام، عبر تنسيق عدد من الأعمال والمشروعات المشتركة مع الجهات والجمعيات المتخصصة، ومنها السعي إلى تطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن في مدينة الرياض، فضلا عن إمكان إشراك بعضها في الزيارات الميدانية للمجلس في الأمور التي تتعلق باختصاصها، وكذلك إحالة عدد من الملفات إليها للاستفادة من الرأي المتخصص.

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تطوير الخدمات

تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية «مكارم» تشغيل الديوانيات التي تخدم عابري السبيل القادمين من خارج الرياض، والسعي إلى تطوير الخبرات المنقولة في مجالات الصيانة والضيافة، وتنفيذ 5 ديوانيات.

وتضمنت مذكرتي التفاهم مع جمعيتي البر وحفظ النعمة، القيام بحملة توعوية حول حفظ النعمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بذلك. وأما مذكرة التفاهم مع جمعية وقار فتضمنت تطوير الخدمات البلدية المقدمة لكبار السن في مدينة الرياض، بما لا يقل عن خدمة واحدة خلال فترة المذكرة، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين. فيما تضمنت مذكرتي التفاهم مع الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد تطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة في مدينة الرياض، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين.