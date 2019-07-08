750 سيدة يتنافسن على 50 وظيفة في مدرسة القيادة

وأضاف المري لـ«دوت الخليج»، أمس، أن اللجنة المعنية بالتوظيف والقبول للعمل في المدرسة، شرعت في إعداد الجدول الزمني لاستقبال المتقدمات للعمل كمدربات في المدرسة لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك ابتداء من الأحد المقبل ولأسبوع، وسيتم إبلاغ المتقدمات بمواعيد المقابلات، طبقا لعناوين التواصل معهن المتوافرة في السيرة الذاتية لكل متقدمة «النموذج الإلكتروني للتقديم». موضحا أن المرشحات الـ50 اللاتي يجتزن المقابلة الشخصية والقيادة الميدانية للسياقة «عمليا»، سيخضعن لدورة تدريبية «مكثفة» في مقر المدرسة لـ30 يوما، بواقع 200 ساعة تدريبية «دورة تأهيل مدربات في قيادة المركبات».
ويتولى تقديم الدورة التدريبية سيدات متخصصات، وفي نهاية الدورة، ستخضع هؤلاء المتدربات «المرشحات» لاختبار نهائي للتوظيف، للتأكد من إلمامهن بالقيادة وفنون التدريب المختلفة، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات التوظيف بناءً على النتيجة النهائية للدورة التدريبية، وفي مراحل لاحقة سيتم اختيار وترشيح توظيف الإداريات في الأقسام المختلفة بالمدرسة.
* من خطوات تأهيل المدربات
- اجتياز المقابلة الشخصية والقيادة الميدانية
- الخضوع لدورة تدريبية مكثفة
- التدريب 30 يوما
- 200 ساعة تدريبية
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