4 آلاف زيارة لمستفيدي الرعاية الطبية المنزلية

أنجزت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة الرعاية الطبية المنزلية 4000 زيارة للمستفيدين من خدماتها خلال الفترة منذ مطلع 2018 إلى الربع الأول من 2019. ويرتكز دور الرعاية الطبية المنزلية على تعزيز شعور المريض بالأمان والراحة والدعم، وحصوله على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجوده في المستشفى، إضافةً إلى السيطرة على العدوى التي من المحتمل أن تحدث للمرضى أثناء وجودهم في المستشفى وتوفير العناية الصحية الكاملة بالمنزل بتكلفة اقتصادية منخفضة.



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