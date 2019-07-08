الزمازمة الموحد يواكب 2030

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب، المتحدث الرسمي أمير فيصل عبيد، أن مكتب الزمازمة ينتج عبواته بمصنع التعبئة الآلية لتعبئة مياه زمزم، التابع ملكيته بالكامل للمكتب، بمخطط الوسيق بمكة المكرمة، والذي يُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
ولفت إلى أنَّ المصنع مكون من خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ2000 عبوة في الساعة لكل خط، وكذلك خط إنتاج حديث انضم إلى خطوط إنتاج المكتب هذا العام، ينتج عبواته بسعة «200، 330، 600 ملل»، وعبوات اللتر ونصف اللتر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ10800عبوة في الساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر، وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وأضاف، أن المكتب بدأ بتقديم خدماته بسقيا حجاج بيت الله الحرام، مع بدء توافدهم إلى البقاع الطاهرة يوميا بمساكنهم في مكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة، مشيرا إلى أن المكتب يعمل هذا العام بتطوير مخرجات عمله تقنيا.
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