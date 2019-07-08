منسوبو التعليم يواجهون 8 مخاطر بالمدارس

أنهت وزارة التعليم تدريب 400 من منسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مناصفة بين الجنسين «200 رجال، و200 نساء»، إذ تم تأهيلهم لتولي مهام تدريب منسوبي الأمن والسلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، على متطلبات الأمن والسلامة، ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وذلك ضمن برنامجي «ممارس أمن وسلامة، وبرنامج دافع الوطني».

وفي سياق متصل بخطط وزارة التعليم الرامية إلى رفع مستوى الأمن والسلامة في المدارس، طالبت الإدارة العامة والسلامة المدرسية، في تعميم حديث، إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة بتوجيه قادة وقائدات المدارس والمعاهد والمراكز، بالإعداد والتدريب على فرضيات خطط الإخلاء، والتعرف على مخارج الطوارئ في أماكن تجمع الطلاب عند إقامة البرامج والفعاليات والمعارض والورش التدريبية، والمحافل الرسمية الصباحية والمسائية خلال العام الدراسي والعطل الصيفية، تحقيقا للغاية المرجوة في الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات.

حالات تستوجب إخلاء المدارس

01 وقوع انفجار

02 اندلاع حريق

03 تهديد بوجود قنبلة

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04 تسرب مواد كيميائية

05 تلوث هواء داخل المنشأة

06 عيوب هندسية في المبنى

07 أنشطة عدائية

08 انتشار فيروسات وبائية أو عدوى