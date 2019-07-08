السعودية اليوم / مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين الشريفين على استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء



رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

//انتهى //

22:02ت م

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رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هـ .جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.//انتهى //22:02ت م0263

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