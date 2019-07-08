السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي



جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي.

وسأل سمو أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.

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20:38ت م

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