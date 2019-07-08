

رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في مدينة رام الله، مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسريك) نبيل دبور، والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المختلفة بما فيها مركز (سيسريك) في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.

وثمن الرئيس عباس، أهمية دعم مدينة القدس ومؤسساتها والذي سينعكس إيجابا على دعم صمود أهلها.

// انتهى //

19:59ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يلتقي مدير السعودية اليوم مركز الأبحاث الاحصائية التابع لمنظمة التعاون الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.